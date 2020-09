Sanremo: sicurezza al Casinò, ecco i nomi degli otto nuovi Ispettori per la Casa da Gioco

Gli uffici del Comune di Sanremo hanno ultimato la procedura per l’assunzione dei previsti otto nuovi Ispettori per il Casinò. Si tratta di otto figure professionali che saranno in quadrate come categoria D1. In questi giorni è stata definita la graduatoria con l’assunzione di: Valentina Mesiano, Deborah Silvestri, Serena Regis, Denis Stella, Paolo Citron, Luca Siragusa, Antonietta Basile e Alessandra Terzolo.

Ora saranno attivate le procedure di assunzione dei primi otto classificati in graduatoria. In caso di rinuncia si procederà con gli altri classificati in ordine di punteggio.