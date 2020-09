Ritorno a scuola in sicurezza, Molini di Triora mette a disposizione dell'I.C.T. l'edificio scolastico inutilizzato

Il Sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso ha messo a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Taggia l'edificio scolastico di paese. Al suo interno trovavano spazio anche i locali dell'asilo che quest'anno rimarrà chiuso. Infatti è' di pochi giorni fa la decisione presa dalla Fondazione Don Antonio Caldani di non aprire per l'anno scolastico 2020-2021, a causa delle troppe restrizioni imposte dalle linee guida anti-Covid19.

L'immobile di proprietà comunale è stato oggetto negli ultimi anni di un complesso intervento di efficientamento energetico e offre uno spazio aperto antistante. Per l'amministrazione comunale ci sono gli estremi per non lasciare inutilizzato questo edificio, in un momento così particolare come il ritorno a scuola in sicurezza di tanti bambini della zona.

"Ho preso contatti con la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Taggia, la Dott.ssa Annamaria Fogliarini - spiega il sindaco Manuela Sasso - Dopo un confronto ho inviato una comunicazione formale dove mettiamo a disposizione dell'ente scolastico il nostro plesso scolastico".

"Da parte nostra c'è massima collaborazione e disponibilità per offrire un edificio grande e arieggiato che potrebbe tornare utile se ci fossero problemi di spazio nelle classi delle scuole dell'Istituto Comprensivo o per altri progetti. Così come abbiamo fatto noi, sarebbe opportuno valutare la possibilità di tornare ad utilizzare le molte strutture dislocate sul territorio provinciale, chiuse e inutilizzate. Credo che ce ne siano diverse che potrebbero essere usate".