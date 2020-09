Diano Marina, al via la gara d'appalto per la diga 'naturale' tra la foce del torrente San Pietro e il confine con San Bartolomeo al Mare

Al via la gara d’appalto, relativa al primo lotto, per il ripristino della funzionalità delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la foce del torrente San Pietro e il confine con il comune di San Bartolomeo al Mare. Il Comune di Diano Marina infatti, dopo l’affidamento all’ ingegnere Paolo Gagger della progettazione definitiva ed esecutiva, è pronta a bandire la gara d’appalto per questo intervento il cui costo è stimato in due milioni e mezzo di euro. Fondi questi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Liguria. Si tratta di un progetto più ampio, che consta di quattro lotti diversi, del valore complessivo di 12 milioni e 200 mila euro. Un’opera importante non solo per la salvaguardia del litorale, ma anche per lo sviluppo turistico del comprensorio.

Come ci è stato spiegato da Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco e assessore con delega ai lavori pubblici e grandi opere, nello specifico si andrà ad intervenire con tre “atolli” di scogli che verranno posizionati a pelo d’acqua in modo che, così come previsto dall’ apposito studio, le correnti portino la sabbia sulla spiaggia evitando che invece, avvenga il contrario. Causa questa del “restringimento” del litorale che ogni anno costringe le varie amministrazioni comunali ad importanti opere di ripascimento con l’impiego di risorse economiche. In questo caso verrà anche smontata parta dell’attuale diga ed in particolare il primo lotto di intervento riguarderà circa metà del litorale ossia dal confine con San Bartolomeo sino all’altezza della centrale di rilancio della fognatura su borgo Paradiso. Questi atolli verranno costruiti reimpiegando gli scogli usati per l’attuale barriera.

“Si tratta di un progetto che avevamo nel cassetto da molto tempo- dichiara alla nostra testata Za Garibaldi- avevamo necessità non solo di proteggere dalle mareggiate il litorale, ma in seguito ai lavori effettuati a San Bartolomeo si era creato uno squilibrio tra i due comuni e quindi il litorale si presentava inadatto e con poca profondità di spiaggia.Quindi ogni anno dobbiamo fare, con l’aiuto degli operai della Gestioni municipali, un ripascimento complicato e costoso. Adesso abbiamo dato l’input per fare un lavoro definitivo e migliore dando la giusta valenza al litorale dianese; ed è per questo che abbiamo modificato un progetto messo in piedi dall’ amministrazione precedente e abbiamo attinto ai fondi regionali che ci permettono con 2 milioni e mezzo di euro di iniziare il tutto”.

Le opere su Diano Marina per, non si fermano qui. “Contiamo l’anno prossimo di impegnare altre somme per terminare il progetto. Adesso iniziamo anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, conclude il vice sindaco, che permettono di farci intervenire su un annoso problema del nostro litorale su borgo Paradiso che ad oggi non corrisponde alle esigenze del nostro turismo, ed è proprio anche in un ottica di rilancio del settore che il Comune ha voluto procedere con l’iter”.