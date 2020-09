Un nostro lettore, Mauro Corradi, ci ha scritto per un gatto che vive in piazza San Bernardo:

“Questo giovane e affettuoso gatto maschio soprannominato ‘Mascherina’ è dal mese di aprile in piazza San Bernardo. Ho provveduto a nutrirlo però in previsione dell'inverno vorrei trovargli una casa per non farlo restare al freddo e alla pioggia. Personalmente ho già adottato due randagine, c'è qualcuno buono di cuore che lo vuole adottare?"