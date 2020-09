Ventimiglia: massiccia presenza di migranti in frazione Grimaldi, solidarietà ai residenti da Forza Nuova

La sezione imperiese di Forza Nuova ha espresso solidarietà ai residenti di Grimaldi, frazione di Ventimiglia, che stanno lamentando la massiccia presenza di immigrati ed eventuali contagi da Covid-19 (QUI) per i rientri dal paese transalpino.

“L'immigrazione – scrive Forza Nuova - è ormai l'emergenza che divide la società e la politica. Il muro francese a Ventimiglia è sorretto dagli accordi Ue: da Chambery a Dublino, così ci rimette solo l'Italia. Quando gli immigrati arrivano in Italia trovano porte aperte; non avviene lo stesso quando cercano accoglienza in altri paesi europei”.

“Tra Ventimiglia e Mentone – termina Fn - sulla linea che separa il territorio italiano da quello francese, i migranti vengono respinti dalla polizia d’Oltralpe. Ci sono ‘trattati internazionali inefficaci, a favore della Francia e talvolta punitivi nei confronti dell'Italia’. Si tratta di tre accordi in particolare: quelli di Schengen, Chambery e Dublino III; tutti abilmente sfruttati da Parigi per impedire l'ingresso agli stranieri. Non resta che sperare nell'intervento del nostro governo”.