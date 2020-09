Pallacanestro: dal 14 settembre al via la stagione 2020/2021 del Ventimiglia basket

"Finalmente riparte la stagione baskettara del Ventimiglia basket, e lo si fa con il solito entusiasmo, tanta volontà, il sorriso e l'unità d'intenti che ormai ci contraddistingue". A comunicarlo è Giovanni Faedda della società intemelia che spiega: "A partire dal 14 settembre i nati tra il 2005 ed il 2016 potranno provare per una settimana lo splendido mondo della palla a spicchi, in un ambiente sano, con istruttori ed allenatori qualificati. Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra Gil ed il Palaroya.

Come sempre al centro del nostro pensiero cestistico ci sono i bambini/e ed i ragazzi/e con la loro crescita umana e sportiva da portare avanti.

Dal 7 riprenderanno anche gli allenamenti della prima squadra con l'idea di riproporre anche quest'anno la compagine frontaliera nel campionato di promozione.

Sarà una stagione particolare con i protocolli di sicurezza da seguire causa covid, ma ce la faremo ne siamo convinti. Accendete i motori ed allacciate le cinture che tra poco si parte".

Per informazioni contattare Gabriele (3341411692) o Gianni (3273253615).