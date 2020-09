Serena Burgo, candidata della lista Cambiamo con Toti Presidente: "Ancora una volta la sinergia tra Comune e Regione ha saputo sorprenderci"

"Ancora una volta la sinergia tra Comune e Regione ha saputo sorprenderci! Lo scorso anno Sanremo ha dovuto affrontare il problema della chiusura di un edificio scolastico storico e molto importante, dove negli anni si sono formati tantissimi ragazzi: sto parlando del plesso Giovanni Pascoli sito in Corso Cavallotti. Una chiusura obbligata in quanto a seguito di verifiche era risultata non a norma rispetto ai criteri stabiliti dalla legge, ma non per questo pericolante".

Lo ha detto Serena Burgo, candidata della lista 'Cambiamo con Toti Presidente' e che prosegue: "Ma grazie all’intervento immediato, proprio un anno fa, l’anno scolastico è potuto ricominciare nella nuova sede all’interno di prefabbricati collocati sulla passeggiata del Sud Est a due passi dal mare, lungo la pista ciclabile, adiacente ai giardini pubblici muniti di giochi ed a Villa Nobel. A distanza di un altro anno è stato raggiunto un importantissimo traguardo grazie all’accordo stipulato tra il Comune, rappresentato dal Sindaco Alberto Biancheri e la Regione rappresentata dal Governatore Giovanni Toti in cui sono state poste le basi per formare un nuovo plesso scolastico a San Martino in una zona strategica della città, una zona attualmente dismessa, spaziosa e facilmente accessibile anche dai mezzi pubblici e tramite l’utilizzo della pista ciclabile. Il futuro dei nostri figli dipende anche da noi: mettiamoli nelle condizioni di formarsi in scuole sicure".