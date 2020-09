Regionali: Luigi Sappa a Borgomaro incontra il Sindaco, i cittadini e i piccoli imprenditori del territorio

Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis, nella coalizione del presidente Giovanni Toti, nella mattinata di oggi si è recato a Borgomaro, dove ha incontrato, in Comune il sindaco Massimiliano Mela. La visita è poi proseguita nel paese, con un aperitivo insieme a un nutrito gruppo di cittadini e piccoli imprenditori locali. Sappa era accompagnato dal sindaco di Aurigo Luigino Dellerba e da Luca Volpe, assessore imperiese ai Servizi Sociali e direttore della casa di riposo di Borgomaro.

Dice Luigi Sappa: «A Borgomaro abbiamo ancora una volta affrontato i temi legati alle esigenze del nostro entroterra, primo fra tutti sicuramente quello delle infrastrutture e della necessità di manutenzione delle strade. Ho avuto il piacere di parlare, oltre che con il sindaco, anche con cittadini e piccoli imprenditori, che si occupano delle nostre eccellenze agroalimentari. Prodotti che devono essere sostenuti e promossi, insieme al territorio, anche come offerta per un turismo enogastronomico, che riscuote, del resto, sempre più interesse nel grande pubblico. Non ultimo il tema degli anziani e delle case di riposo che, come quella di Borgomaro, sono importanti punti di riferimento per una Regione che è la più anziana d’Italia. Per questo, per i prossimi cinque anni, sarà un mio preciso impegno portare questi temi in Consiglio regionale e occuparmene, anche attraverso leggi e interventi specifici. Dalle parole, dobbiamo passare alla politica dei fatti concreti. È la nostra gente che ce lo chiede».