Regionali: incontro a Ventimiglia dei candidati Berrino e Russo con il sindaco Scullino

L'assessore Regionale al Turismo, ai Trasporti ed al Lavoro Gianni Berrino accompagnato da Veronica Russo di Fratelli D'Italia, candidati alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, questa mattina hanno incontrato il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.



"Si è parlato delle grandi potenzialità e progettualità della città di confine - spiega Veronica Russo - sia dal punto di turistico, economico e commerciale. Grande è stata la vicinanza al Sindaco Scullino da parte dell'assessore Berrino in questo anno di attività amministrativa come grande è stata la volontà nel luglio 2018 proprio da parte di Gianni Berrino di volere Scullino come il candidato sindaco della coalizione. Un grazie particolare per l'accoglienza. Buon lavoro".