Imperia: riqualificazione di Castelvecchio, Gabriella Badano "Intervento mancato, anzi una solenne cantonata!"

“Se l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale era quello di iniziare la riqualificazione di Castelvecchio, aggredito dal peso di nuove e vecchie infrastrutture e soffocato da aree degradate ed abbandonate, con l’intervento in fase di realizzazione nella rotonda all’uscita del casello di Imperia Est è, a mio parere, un intento mancato, anzi una solenne cantonata”.

Interviene in questo modo l’esponente politico del centrosinistra Gabriella Badano, sulla riqualificazione di Castelvecchio a Imperia. “Un buon progetto – prosegue - nasce da un’accurata analisi del territorio in cui si colloca e dai bisogni di quanti lo vivono e lo vivranno. L’inserimento paesaggistico anche di una piccola infrastruttura stradale come una rotonda può essere l’occasione, come dimostrano i progetti realizzati in molte città italiane ed europee, di arricchire il territorio con trame verdi urbane, essenziali per la qualità urbana e il benessere. Si recuperano piccole aree, spesso sottratte al cemento e all’asfalto, di modesta entità ma di notevole importanza paesaggistica , in quanto, se utilizzate al meglio, possono fornire l’opportunità di introdurre in città angoli di verde, che formino macchie di colore, laddove, prima prevaleva il grigiore dell’asfalto. Alberi, arbusti e piante, anche in piccole aree diffuse sul territorio, dico un’ovvietà, filtrano gli inquinanti, riducono le polveri sottili, producono ossigeno, immagazzinano anidride carbonica, mitigano il microclima e, non ultimo definiscono bellezza e qualità urbana. Nel presentare l’intero progetto di riqualificazione dell’area di Castelvecchio, rotonda, ‘parco Castelvecchio’ e area tra cimitero ed autostrada, il Sindaco Scajola sottolineò che avrebbe dovuto essere un ‘degno biglietto da visita per chi giunge in città’. Che biglietto da visita! Pietre, cemento e verde sintetico!”

“Se si voleva mantenere l’identità del nostro paesaggio urbano si potevano utilizzare specie erbacee, arbusti ed essenze tipiche della nostra macchia mediterranea o del nostro habitat collinare olivato, una infrastruttura verde alternativa all’infrastruttura grigia realizzata. Una città che si vorrebbe green e sostenibile in cui si impermeabilizzano le aree invece che naturalizzarle, si copre il terreno con una croce di verde sintetico, perimetrato di rosso e di bianco, uno spazio desolato in cui si perdono, solitari, tre alberi di olivo : non c’è peggior modo di ricordare il passato sabaudo e genovese. L’assessore Gandolfo, nella presentazione del progetto, disse di ‘aver scelto di non piantumare eccessivamente’ (3 olivi!) evitando in anticipo costi di manutenzione che sarebbero stati eccessivi da sostenere”.

“Sono certa che il progettista – termina Gabriella Badano - indicato dal Sindaco come ‘uno dei più grandi progettisti della provincia' conosca operazioni d’impianto con tecniche costruttive, uso di materiali rustici, substrato di terreno, strati di copertura, tecniche colturali e accorgimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili, in cui vegetazioni di varia natura possono sopravvivere senza una particolare cura del manutentore, che consentano la realizzazione di rotonde e aiuole con vegetazione a bassa manutenzione, come ‘paesaggi di molte rotatorie’ italiane ed europee testimoniano. Utilizzare il verde nella progettazione di un luogo aiuta a cambiare la nostra percezione dello spazio. Un’opportunità che non è stata data, un’occasione persa”.