Imperia: incontro tra l'Amministrazione e le società sportive per programmare la prossima stagione

Incontro tra l'Amministrazione comunale di Imperia e le società sportive locali per programmare l'attività della prossima stagione e l'utilizzo delle strutture. Presenti all'incontro l'assessore allo Sport, Simone Vassallo e il consigliere Martina Bencardino.

“Per quanto riguarda gli impianti comunali - spiega l’Assessore Vassallo - compresi il Palazzetto dello Sport e la Palestra Maggi, abbiamo confermato che potranno essere utilizzati a partire dal 14 settembre, nel rispetto ovviamente delle regole sul divieto di assembramento e di igienizzazione”.

“Ci siamo inoltre attivati con la Provincia - conclude l'assessore -per superare l'indisponibilità comunicata in un primo momento per le palestre di loro competenza. Il presidente Abbo si è assunto l'impegno di elaborare una soluzione entro i primi giorni di ottobre. C'è stata piena condivisione circa la necessità di garantire alle Associazioni e ai ragazzi di poter svolgere la propria attività sportiva, ponendo com'è giusto la massima attenzione agli sviluppi dell'epidemia”.