Fillipo Bistolfi (Forza Italia): “Mia madre ha fatto un gesto di responsabilità e di coraggio ammirevole”

"Mia madre ha fatto un gesto di responsabilità e di coraggio ammirevole. Si è messa in gioco per rappresentare un territorio, un mondo fatto di idee e di proposte concrete".

Interviene in questo modo Filippo Bistolfi (Forza Italia) commentando la candidatura della madre alla Regione. "Un mondo costituito da quella società civile - prosegue - che lavora e che vive questa terra fin nel midollo. Un modo di pensare e di intendere la politica come impegno civico, come passione, lontano mille miglia dal considerarla una professione, una fonte di stipendio. Anzi. Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di non aver mai percepito 1€ dalla politica. Di esserci sempre presentati con la nostra faccia al confronto democratico e al sostegno degli elettori. Siamo appassionati, è vero. Molto spesso anche contro il nostro interesse, contro la logica di chi spesso ci consiglia: 'ma chi ve lo fa fare?' Forse chi dice questo ha ragione. O forse no. Se la politica la lasciamo fare sempre agli stessi, cosa potrà mai cambiare?"

"Certo - prosegue ancora Bistolfi - nell’attuale situazione è come immaginare di entrare in un supermercato, dove troverò in prima fila sullo scaffale più bello il prodotto più conosciuto, più pubblicizzato e più forte sul mercato. Questo prodotto però spesso è pieno di olio di palma, conservanti e altre schifezze. Poi se si guarda meglio, in alto, nello scaffale più lontano si può trovare un prodotto buono, genuino e qualitativamente elevato. Comprare quel prodotto è obiettivamente più difficile ma un consumatore attento potrà acquistarlo e più persone lo compreranno e più il prodotto riuscirà ad acquisire buona posizione sullo scaffale. Ecco quel prodotto oggi è rappresentato dalla candidatura della Dottoressa Ada Cassini Bistolfi e sta dunque a voi, a noi, comprarlo, sceglierlo e dargli fiducia".

"Vedremo come andrà a finire - termina l'esponente di Forza Italia - la concorrenza è tanta e non sempre leale ma vi prego, battiamoci sempre tutti affinché nell’offerta politica rimangano anche buone proposte e non solo il solito cibo spazzatura".