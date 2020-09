Elezioni regionali: turismo in provincia di Imperia, Berrino (FdI) "Blocchi alla frontiera e tamponi obbligatori? Fine economica per commercio e turismo"

"Siamo preoccupati dalle parole del viceministro alla salute che ha ipotizzato blocchi alla frontiera e tamponi obbligatori perchè questo vorrebbe dire la fine economica per la filiera commerciale e turistica della nostra regione ma soprattutto della provincia di Imperia".

Ne è convinto Gianni Berrino, candidato in Fratelli d'Italia per la provincia di Imperia alle elezioni regionali del 20-21 settembre. L'assessore regionale al turismo uscente, commenta così i dati di un'estate ormai agli sgoccioli che si chiude positivamente: "...agosto è stato per la nostra regione e per la nostra provincia piuttosto buono rispetto a quelle che erano le previsioni di maggio e dell'inizio di giugno. Dopo un luglio che è stato contaminato dai cantieri autostradali e quindi dalla immagine negativa che ricevevamo tutti i giorni sui telegiornali e sulle testate giornalistiche, agosto, ha segnato un punto di ripresa forte. I dati delle presenze turistiche sono soddisfacenti, stiamo attendendo ancora i dati di tutte le strutture ma possiamo puntare a un sostanziale pareggio rispetto al 2019".

"Partendo da un punto negativo che era maggio dove pensavamo che la stagione sarebbe stata completamente compromessa - aggiunge Berrino - questo dato ci fa ben sperare per il 2021, per la nostra terra per riempirla nuovamente di flussi turistici. Sono mancati gli stranieri ma non tutti. I francesi hanno continuato a venire nelle nostre zone sia per turismo che per commercio. E' ripresa abbastanza forte la presenza di svizzeri, austriaci e anche di tedeschi, ora, a settembre".