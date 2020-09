Elezioni regionali, Massimiliano Iacobucci (FdI): “Da parte mia un forte impegno per essere vicino alle imprese e ai lavoratori” (Video)

Massimiliano Iacobucci, candidato alle prossime elezioni regionali tra le fila di Fratelli d’Italia, da Sanremo lancia le proprie proposte per il tessuto economico del Ponente.

“L’impegno principale di chi amministra la cosa pubblica è quello di aiutare il territorio e l’economia soprattutto per riprendersi dopo la tragedia del lockdown - spiega Iacobucci al nostro microfoni - sul nostro territorio si sviluppano moltissime attività, la Regione dovrà occuparsi di dare sostegno alle nostre imprese con ogni mezzo a disposizione per favorire la ripresa sia per le imprese che per i lavoratori e le loro famiglie. Mi impegno per questo, il lavoro è uno dei punti principali del mio programma e oggi, a maggior ragione, sento forte dentro di me l’impegno per stare vicino alle imprese e ai lavoratori”.