Elezioni regionali, l'appello di ANPI: “Antifascismo e fedeltà alla Costituzione, un appello ai candidati”

Il 20 e il 21 settembre prossimi in Liguria, così come in altre sei regioni, si vota per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'elezione del Presidente della Giunta.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-Anpi, già nelle più recenti consultazioni elettorali, ha chiesto ai candidati di sottoscrivere un proprio appello nel quale i candidati si riconoscano nei valori antifascisti e di difesa della Costituzione nata dalla Resistenza.

“Non sono parole di maniera - dicono da ANPI - di fronte ai rigurgiti neofascisti con eventi sempre più frequenti, alla crescita dell'odio e dell'intolleranza, e ai vari casi nei quali anche esponenti eletti nelle Istituzioni, ai diversi livelli, sembrano dimenticare che è grazie alla vittoria contro il fascismo se in Italia si è potuto vivere una vita politica libera e democratica per oltre settant'anni”.

Le sezioni liguri di Anpi chiedono quindi ai candidati presidenti e consiglieri di sottoscrivere questo impegno: Mi riconosco nei valori antifascisti, nei diritti di libertà e democrazia espressi nella Carta Costituzionale. Mi impegno, qualunque sarà il mio ruolo politico nella futura Regione Liguria a difendere questi principi, a combattere intolleranza e razzismo sia in prima persona che promuovendo azioni in tal senso.

“Chiediamo a tutti i candidati di esprimersi - concludono da ANPI - è necessario che le cittadine e i cittadini della Liguria conoscano anche questo profilo delle persone che andranno a scegliere e ad eleggere. Le risposte dovranno essere inoltrate alla mail elezioni2020@anpigenova.it. Nei giorni precedenti la consultazione elettorale Anpi renderà note le risposte pervenute dai candidati”.