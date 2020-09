Elezioni Regionali: sanità, infrastrutture ed entroterra, la campagna elettorale del Partito Democratico fa tappa a Taggia (Foto e Video)

La campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni regionali del 20 - 21 settembre, stasera ha fatto tappa a Taggia. A turno, presentati da Luca Napoli (consigliere comunale ed esponente del PD) si sono alternati Andrea Gorlero, Enrico Ioculano, Claudia Regina e Annina Elena, i candidati dem a sostegno di Ferruccio Sansa, si sono presentati nella caratteristica cornice offerta da piazza Farini.



L'incontro è stato organizzato dal locale circolo del PD di Taggia - Arma - Castellaro e ha visto la presenza di numerose persone. Ognuno dei quattro candidati del Partito Democratico ha parlato di argomenti diversi, per comunicare le diverse sensibilità e come il loro apporto potrebbe contribuire all'attuazione del programma di Sansa in caso di vittoria alle elezioni.

Sanità, infrastrutture e territorio, sono stati gli argomenti toccati durante la serata. "Stiamo attraversando tutta la provincia per coprire tutto il territorio. - sottolinea il candidato Enrico Ioculano - Ci sono dei punti focali a nostro avviso su cui bisogna impegnarsi in regione, uno è il discorso sanitario, quindi il presidio del territorio con i palasalute che lavorino e non vengano smantellati come invece è stato in questi anni. Poi in generale un discorso sull’Ospedale Nuovo, una struttura di eccellenza che riesca a essere recettore per i professionisti dove c’è grande carenza".

LE INTERVISTE A ENRICO IOCULANO E ANDREA GORLERO





"Un modello di sanità legato al territorio ma abbia anche un punto di eccellenza. Poi il discorso infrastrutture, perchè vanno di pari passo. - aggiunge Ioculano - Impossibile pensare a un nuovo modello di sanità senza pensare alle infrastrutture, quindi Aurelia Bis. Siamo nell’estremo ponente, va fatto il completamento su Sanremo e poi bisogna pensare a un prolungamento su Imperia. La progettazione è stata scarsa serve un maggiore impegno della Regione”.“Nel programma di Sansa c’è come uno dei baluardi della nostra proposta, una forte integrazione tra costa ed entroterra che nella Valle Argentina trova uno dei suoi momenti più alti. - dichiara Andrea Gorlero - Ho avuto la possibilità e il piacere di potermi occupare di questa sinergia attraverso la società che tenderà ad occuparsi di rifiuti e già oggi ha acquisito la pista ciclabile. In questo contesto ho potuto verificare come un comune come quello di Taggia che non dimentichiamo dovrà affrontare l’Ospedale Nuovo della provincia di Imperia, sia in forte sinergia con tutto il suo entroterra e su questo stiamo fortemente lavorando"."Le parole d’ordine della nostra prospettiva sono Green economy, possibilità di sfruttare enormi previdenze comunitarie che tenderanno a risolvere problemi che vanno dal dissesto idrogeologico dell’entroterra all’erosione della costa, problemi che attengono alla tutela forte del territorio. Taggia e la Valle Argentina ne saranno un esempio concreto” - prosegue il candidato.Sulle prossime tappe della campagna elettorale dei democratici Gorlero annuncia: "Ci stiamo impegnando e breve partiremo per un viaggio nell’entroterra in particolare nei paesi che arrivano fino a Triora. E’ un’opportunità importante. Sono paesi collegati con il centro di Taggia e danno un senso di comunità e con un percorso storico culturale straordinario. Nel nostro progetto c’è anche il turismo sostenibile. Valle Argentina è anche questo, significa gastronomia, cura non solo del territorio ma del benessere della gente”.