Elezioni regionali, due giorni in Liguria il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani

Il vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare europeo, Antonio Tajani, sarà in Liguria domani e dopodomani per una serie di incontri in diverse località nell’ambito della campagna elettorale per le regionali del 20 e 21 settembre prossimi. Ad accompagnarlo nel tour ligure sarà il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco. Questi gli appuntamenti in programma:

3 settembre

Ore 12.00 - Imperia, incontro e conferenza stampa con Carlo Bagnasco e Claudio Scajola presso la biblioteca civica di piazza De Amicis.

Ore 15.00 – Ventimiglia, incontro e conferenza stampa con Carlo Bagnasco e il vice coordinatore regionale Filippo Bistolfi presso sede di Forza Italia in via Roma 21.

Ore 17.00 – Genova, convegno sulle disabilità organizzato da Azzurro Donna Liguria presso la sede di via Savona 5R. Interverranno, oltre all’on. Tajani, l’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, l’on. Giusy Versace, responsabile nazionale del dipartimento di Forza Italia per le pari opportunità e le disabilità, Cristina Bellingeri, disability manager del Comune di Genova, il presidente della Commissione regionale Sanità, Claudio Muzio, la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Alice Dotta, la responsabile regionale di Azzurro Donna per gli ipoudenti Rita Surace. Il dibattito sarà moderato da Silvia Garibaldi, responsabile regionale di Azzurro Donna per le disabilità. Saranno presenti il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, gli on. Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova Guido Grillo, il capogruppo di Forza Italia e coordinatore del partito a Genova Mario Mascia.

Ore 19:30 – Rapallo, incontro con i commercianti e gli operatori turistici presso il centro storico cittadino.

4 settembre

Ore 9.00 – Chiavari, visita al Centro Benedetto Acquarone (Viale S. Pio X 26).