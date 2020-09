alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Noi crediamo fortemente in una sanità territoriale, per avvicinare la medicina al cittadino”

“La nostra idea di sanità è molto diversa da quella portata avanti dalla giunta Toti e dalla Lega dell’assessore Viale”. Così Enrico Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, presenta l’incontro pubblico in programma domani alle ore 19:30 presso il bar Atù di Bordighera. Nella nuova puntata di #alvoto, condotta da Federico Marchi, ha infatti anticipato il tema della serata.

“Parleremo di sanità e lo faremo in una città simbolo come Bordighera, dove siamo già stati una volta insieme al candidato Presidente Ferruccio Sansa – ha detto - Noi crediamo fortemente in una sanità territoriale, intesa come case della salute funzionali ed efficienti, per avvicinare la medicina al cittadino con servizi molto più accessibili di quanto siano adesso. Il servizio domiciliare è importante e va implementato. Ci sono i soldi del Mes che possono essere utilizzati per la progettazione di una sanità diversa. Il modello al quale ci ispiriamo non è di certo quello della privatizzazione come in Lombardia. Bordighera è il simbolo di un privato che non arriva mai, perché è difficile pensare che un privato possa farsi carico di un Pronto Soccorso. Non è un discorso di demonizzazione del privato, ma della necessità di rivedere il modello di medicina e di sanità di questo territorio. Non parliamo poi delle fughe di pazienti verso altre regioni e delle lunghe liste di attesa".

Come tutto questo si può conciliare con l’ospedale unico? “Oggi l’ospedale è un punto di riferimento per ogni bisogno – spiega Ioculano - Con un altro modello sanitario, l’ospedale diventerebbe l’ultimo punto di riferimento. Mi spiego: Oggi i codici verdi e bianchi sono molti. Si tratta di persone che possono quindi essere curate sul territorio senza sovraccaricare un ospedale. L’ospedale nuovo deve essere un’eccellenza, anche per attirare medici di grande valore a venire ad esercitare qui la propria professione”.

Alla sanità si lega il tema delle infrastrutture? “I due temi vanno di pari passo – ha risposto - Non possiamo infatti pensare di strutturare una realtà sanitaria di questo tipo senza tenere conto della viabilità. Ci vuole, ad esempio, il completamento dell’Aurelia Bis a ponente di Sanremo”.

Guarda l’intervista integrale: