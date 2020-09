San Lorenzo al Mare: il 13 settembre termina con la 'Pedalata letteraria' la stagione di 'Due parole in riva al mare'

Termina il 13 settembre alle 10 con la ‘Pedalata letteraria’, la stagione 2020 di ‘Due parole in riva al mare’, gli incontri con gli autori organizzato a San Lorenzo al Mare. Per l’ultimo appuntamento è prevista la presentazione itinerante del ‘carnet de vojage’ intitolato ‘La ciclabile dei fiori’ di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone.

Partendo da San Lorenzo in bicicletta si percorrerà in compagnia degli autori la ciclabile dei fiori alla scoperta delle curiosità che nasconde la splendida costa della Liguria. Da San Lorenzo a Sanremo in bicicletta per raccontare la nostra Liguria. L’intento di Davide ed Emanuele è quello di promuovere e rinnovare l’immagine della pista ciclabile della provincia di Imperia, un percorso che si sviluppa lungo una parte del tracciato costiero della vecchia linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

Autrice delle illustrazioni contenute all’interno è Carola Zerbone, artista genovese già apprezzata nel settore, che con il suo estro e i suoi colori ha dato forma e vita a questo originale diario di viaggio. L’evento a pagamento, ovvero 25 euro incluso il noleggio della bicicletta e il libro. Per informazioni e prenotazioni telefonare 339 2877093 oppure scrivere a dueparoleinrivalmare@gmail.com.