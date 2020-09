Festival di Sanremo 2021: presentato il logo, ora si attende la firma sulla convenzione e il via ai 'Giovani'

Il Coronavirus non è certo sconfitto ma bisogna pensare e lavorare alle prossime scadenze e lo fa anche la Rai, con il Festival di Sanremo 2021 che, di fatto, è già alle porte nonostante sia stato procrastinato di un mese (marzo) rispetto alla data che era diventata classica, quella della prima settimana di febbraio.

Ieri è anche stato presentato il logo della manifestazione del prossimo anno, sempre in attesa di capire come si svolgerà visto che al momento le restrizioni per normative anti Covid-19 sono ancora in piedi. Nei giorni scorsi è anche arrivato l’annuncio per il progetto del nuovo ‘Pala Festival’ in piazza Colombo, un sogno per la città dei fiori che torna a parlare di una struttura per la kermesse canora matuziana dopo quello di circa 15 anni fa, quando si pensava di costruirlo sul mare di fronte a Pian di Nave.

Il clima del Festival torna a farsi sentire, con la ‘ripresa’ nel nostro paese e nel resto del Mondo sempre un po’ bloccata dal Covid-19 e dalla sua recrudescenza delle ultime settimane. Prima della gara di marzo, però, in via Mazzini si deve pensare a ‘Sanremo Giovani’, che ad agosto ha visto la presentazione della nuova formula e del nuovo format, che abbassa il limite di età per partecipare alle selezioni a 33 anni.

Da oggi e fino al 1° ottobre saranno accettate le candidature e, tra le novità rispetto alla passata edizione, anche la fase di semifinale che si svolgerà durante le 5 puntate di ‘AmaSanremo’, trasmissione di seconda serata su Rai 1 in onda dal 29 ottobre al 26 novembre. Nella serata finale invece si sfideranno le 10 giovani promesse selezionate tra cui saranno scelti 6 degli 8 sfidanti della sezione ‘Nuove Proposte’ per l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo (gli altri 2 posti saranno assegnati attraverso le selezioni di Area Sanremo). La finale di ‘Sanremo Giovani’ sarà trasmessa, sempre su Rai 1 ma in prima serata, giovedì 17 dicembre.

Intanto c’è sempre attesa per la firma della convenzione tra la Rai e il Comune di Sanremo. Nelle scorse settimane da palazzo Bellevue è stato confermato che non ci saranno problemi sugli accordi tra l’ente di Stato e quello matuziano, anche quest’ultimo non aveva particolarmente gradito la scelta di mantenere i due ‘passaggi’ da Area Sanremo al Festival, preferendone tre.

Un problema che si potrebbe superare con l’inserimento nella convenzione di qualche trasmissione in più sulla città dei fiori, tra le quali uno speciale su ‘Linea Blu’, legato al Santuario dei Cetacei. La firma sulla convenzione dovrebbe essere apposta nel mese appena cominciato, anche se non sono previsti viaggi a Roma per il Sindaco Biancheri. Le carte sono già in tavola e serve solo l’ok definitivo tra le parti.