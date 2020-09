Domani tornano gli incontri del laboratorio di 'Autostima' organizzati dall'associazione 'Noi4You'

Ricomincia il laboratorio di ‘Autostima’ dell’associazione ‘Noi4You’. Domani, come tutti i primi giovedì del mese (e per il momento on line con la piattaforma Zoom).

La Dr.ssa Sciolla ha pensato ad un ‘Talk show’ aperto a tutti, per aiutarci a star bene con noi stessi, a non vivere la solitudine con la tristezza ma, invece, a far frutto dell'individualità per crescere ed evolversi.

Il Covid con il suo Lock Down ci ha obbligati ad uno stretto contatto con noi stessi e con chi era più vicino a noi: cosa abbiamo imparato? Il tutto verrà condiviso domani alle 21 collegati online su Zoom (QUI).