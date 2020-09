Vallecrosia: progetto 'Spiagge sicure', questa mattina nuovo sequestro di griffes fasulle ad un extracomunitario

Continua l'attività della Polizia Locale di Vallecrosia nell'ambito del progetto ‘Spiagge sicure - estate 2020’.

Nuovo sequestro eseguito oggi a carico di un cittadino extracomunitario di origine marocchina ma residente in Italia che deteneva, sul lungomare cittadino, nella centrale via Marconi, un sacco in plastica contenente diversi capi di abbigliamento invernale e scarpe presumibilmente contraffatti.

La merce è stata sequestrata penalmente e l’uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.