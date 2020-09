Servizio di elicotteri per il 118: il sindacato Usb dei Vigili del Fuoco presenta denuncia in Procura

“La privatizzazione del Servizio Pubblico ha divorato settori strategici che non possono e non devono creare profitto a spese della comunità. I Vigili del Fuoco hanno svolto da sempre un servizio di Elisoccorso efficiente e altamente professionale in sinergia con il personale sanitario”.

Interviene in questo modo il sindacato Usb dei Vigili del Fuoco della nostra regione, in relazione alla privatizzazione del servizio in elicottero per conto del 118. “Oggi ci ritroviamo un servizio dei Vigili del Fuoco garantito a giorni alterni – prosegue l’Usb - mentre il soccorso deve essere garantito 365 giorni all'anno. I privati si sono oramai insediati anche nella nostra regione e una delle sette sorelle che gestiscono l'elisoccorso a livello nazionale sarà l'attore principale del servizio a pagamento”.

L’Usb dei Vigili del Fuoco ha denunciato i fatti alla Procura di Genova e alla Corte dei Conti: “Si tratta infatti di un percorso – prosegue il sindacato - che presenta molti dubbi e molti punti negativi di ricaduta sui costi benefici. Nei prossimi giorni abbiamo convocato i media per un momento di confronto con la cittadinanza in modo da permettere la comprensione del perché la fine del drago rosso è oramai scritta e quali sono le vere motivazioni politiche che hanno segnato la fine della storia di chi è stato il promotore dell'elisoccorso nel nostro paese”.