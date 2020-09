Intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, questa mattina verso mezzogiorno nella zona del Mercato dei Fiori di Valle Armea, per il principio di incendio ai danni di un mezzo di Amaie Energia, adibito alla raccolta dell’immondizia.

Le fiamme sono state spente in pochi minuti e non si sono registrati feriti ma qualche danno al mezzo che, almeno per il momento, non potrà tornare in operatività.