Accoltellamento di Vallebona: convalidato l'arresto di Ilenia Sofrà che rimane in carcere a Pontedecimo

E’ stato convalidato l’arresto di Ilenia Sofrà il Giudice Paolo Luppi, confermando anche la detenzione in carcere dopo il primo interrogatorio di garanzia, avvenuto oggi via web.

La 29enne che, nella notte tra domenica e ieri ha accoltellato il 41enne convivente Bruno Campisi Ha rilasciato alcune dichiarazioni molto confuse, sostenendo nuovamente la tesi dell’errore. Al termine dell’udienza il Pm Marrali ha chiesto la custodia in carcere ed il Giudice l’ha applicata.

Ora i difensori valuteranno il da farsi anche in base alle condizioni di salute del Campisi e della situazione psicologia della 29enne. A difendere la Sofrà sono gli avvocati Marco Sonzogni e Daniela Bruno.

Bruno Campisi, lo ricordiamo, era arrivato in ospedale in gravi condizioni, nonostante fosse rimasto cosciente per tutto il tempo. Le sue condizioni sono migliorate, anche se i medici attendono per sciogliere totalmente la prognosi. Intanto i Carabinieri proseguono le indagini, anche se come evidenziato già ieri i fatti sono piuttosto chiari. I due da poco si erano trasferiti in zona ed il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte nella casa sulle colline vicino al paese, in zona Madonna della Neve. L’aggressione, avvenuta nella camera da letto, sembra scaturire da motivi ricadenti nel rapporto di coppia.