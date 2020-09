CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 2 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- TENET – ore 16.30 - 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio interpretato da John David Washington riesce a superare una prova estrema e mortale e quindi a guadagnarsi l'ammissione ad un gruppo ristretto di agenti sarà pronto per sventare una nuova guerra mondiale con una tragedia in vista ben peggiore dell'olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale…”

Voto della critica: ****

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- AFTER 2 – ore 16.30 - 21.30 – di Roger Kumble - con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair, Charlie Weber - Drammatico - "Dopo la loro rottura, Hardin e Tessa cercano di andare avanti. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l'attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l'amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso alti e bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l'intero universo sembra tramare per tenerli separati…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONWARD - OLTRE LA MAGIA – ore 17.00 – di Dan Scanlon - con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo – Animazione - "Due fratelli, Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia…”

Voto della critica: ***

- THE NEW MUTANTS – ore 22.00 – di Josh Boone - con Blu Hunt, Henry Zaga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton – Azione/Fantastico/Horror - "Durante la reclusione forzata in una struttura segreta, cinque giovani mutanti scoprono i loro poteri e combattono per sfuggire ai peccati commessi nel passato e per salvare se stessi…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- DOGTOOTH – ore 17.00 - 22.00 – Yorgos Lanthimos – con Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni, Anna Kalaitzidou – Drammatico - "Una famiglia fa vivere i propri figli segregati nella propria villetta. Essi sono completamente isolati dal mondo reale, un mondo estremamente diverso da quello posticcio ed assurdo in cui si trovano dalla loro nascita. Christina, una collega del padre che l'uomo fa prostituire per dare una vita sessuale forzata al figlio, sarà la molla che porterà la sorella maggiore ad esplorare una parte della verità negata e a sconvolgere i malati equilibri della famiglia…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- TROLLS WORLD TOUR – ore 21.30 – di Walt Dohrn, David P. Smith - con le voci di Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre - Animazione - "Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

