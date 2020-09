Ventimiglia: le scuole si stanno rifacendo il look, oggi sopralluogo del Sindaco. Alla 'Biancheri' tre tensostrutture

Ultimi ritocchi e sopralluogo del Sindaco oggi pomeriggio nelle scuole di Ventimiglia, che si stanno preparando al rientro degli alunni ed alle normative anti Covid-19.

Oggi pomeriggio Gaetano Scullino ha fatto visita alle scuole di Roverino, per verificare i lavori che hanno consentito il recupero di alcune aule al posto di una serie di spogliatoi. Intanto, con la riapertura della ‘Cavour’, sono state recuperate 10 aule (divise a metà tra Elementari e Medio) che erano a Roverino, in via Veneto ed alla media ‘Biancheri’.

Vista l’emergenza sanitaria il Comune di Ventimiglia è stato costretto a noleggiare tre tensostrutture che verranno installate da domani alla ‘Biancheri’, in modo da poter consentire l’allargamento delle aule all’interno della scuole. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e docenti, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.

Vista l’esigenza di allestire spazi didattici esterni fruibili dagli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media di Via Roma e per permettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche è stato deciso di percorrere l’ipotesi delle tensostrutture (all’interno del cortile della Scuola, ed in prossimità degli edifici scolastici) che permetteranno di ospitare almeno tre classi, ovvero circa 65 alunni.

Il Comune ha chiesto una serie di preventivi per la funzione di aula scolastica a norma, con le tensostrutture complete di tutti gli accessori necessari (riscaldamento e raffreddamento, impianto luci anche d’emergenza, ampi spazi laterali apribili per assicurare la corretta areazione, ed altro).

Le tensostrutture verranno installate dalla ditta ‘Pubblifest’ di Forlì per un costo complessivo di 46mila euro. Le tensostrutture proposte dalla ditta sono da 12 metri per 4, complete di teli a tetto e laterali scorrevoli in Pvc bianco ignifugo, illuminazione, pavimentazione con pedane autobloccanti in legno e 4 colonnine di condizionamento per caldo e freddo.