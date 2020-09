L'estate del Centro Storico di Taggia: boom di visite, Laura Cane "Primario puntare sulla valorizzazione"

Il centro storico di Taggia è stato un dei maggiori punti di interesse dell'estate di questo comune. La prova ne sono i dati che arrivano dalle visite guidate che nonostante le numerose restrizioni imposte dalla misure anti-Covid19 hanno ottenuto un'ottima risposta, riscuotendo un interesse superiore a quello delle scorse estati.

"E' proprio così - conferma Laura Cane, presidente del consiglio comunale di Taggia con la delega alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale - Le linee guida che abbiamo voluto rispettare completamente, ci hanno imposto un numero massimo di 25 partecipanti per ogni visita. Da quando abbiamo fatto ripartire i tour guidati alla scoperta del centro storico di Taggia, ognuna di queste visite, tre volte a settimana, non solo ha raggiunto costantemente il numero massimo di partecipanti ma c'erano molte altre persone che avrebbero voluto partecipare".

"Taggia si conferma come una realtà da scoprire e da amare, una comunità viva che ancora oggi ama le tradizioni. Grazie alla nostra guida Raffaella Asdente le nostre ricchezze vengono mostrare agli occhi dei nostri turisti. Lei è il nostro libro aperto su Taggia. Oltre alla dott.ssa Asdente ci tengo a ringraziare Davide Birri di Docks Lanterna ed Energetikambiente per aver salvaguardato il decoro cittadino, curandola pulizia intorno ai nostri beni. Un grazie è doveroso anche a tutto l’ufficio cultura, che mi ha affiancato in questa estate molto particolare dal punto di vista organizzativo, alla polizia municipale, ai ragazzi del sevizio civile e a Giancarlo Silvestri per averci permesso serate serene e in piena sicurezza".

Come influisce il dato sulle visite guidate e sugli eventi culturali per il futuro della programmazione su Taggia? "E' un dato che non vogliamo sottovalutare. Ci deve fare capire come il centro storico a Taggia ogni anno diventi sempre più attrattivo e affascinante agli occhi dei nostri turisti. - analizza Laura Cane - In questi 3 anni abbiamo visto un aumento sensibile di persone nelle visite con un sempre maggiore interesse verso il centro storico. Abbiamo un patrimonio unico, di grande appeal, un'opportunità da valorizzare. L’obiettivo è di continuare su questa linea. La promozione del nostro patrimonio artistico e culturale per il futuro di Taggia è fondamentale e di primaria importanza".

Con l'estate ormai agli sgoccioli e ancora poche manifestazioni in programma su settembre, come pensa si debba agire adesso per quanto riguarda la cultura? "Gli eventi culturali per ora sono terminati ma il nostro lavoro non è finito. - risponde Laura Cane - Insieme alle mie colleghe stiamo già ragionando su quale possa essere il miglior modo per fare cultura e proporre il nostro centro storico nei prossimi mesi, nel rispetto delle misure anticovid".