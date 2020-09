Imperia: lunedì prossimo al Polo Universitario la presentazione dei corsi di Laurea in Giurisprudenza

Lunedì prossimo alle 11, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia (via Nizza 8), saranno illustrati i corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza presenti nella sede: corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (5 anni) e Servizi legali all’impresa e all’amministrazione (3 anni).

A tutti gli interessati saranno descritti i lineamenti dei corsi e le modalità didattiche adottate, anche in considerazione della particolare situazione epidemiologica. In considerazione delle favorevoli condizioni logistiche del polo imperiese, le lezioni, con inizio il 14 settembre, si terranno in presenza, oltre che a distanza.

L’incontro informativo si svolgerà alla presenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Riccardo Ferrante, del Coordinatore del corso di laurea in Giurisprudenza, prof. Mauro Grondona, della responsabile per l’Orientamento prof.ssa Gloria Viarengo, dei tutor per gli studenti Martina Camurati, Emanuele Del Panta e dei tutor didattici Ilaria Siccardi e Claudia Manti. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherine protettive. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Facebook.