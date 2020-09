Acqua non potabile a Badalucco in frazione Zerni. L’ordinanza è stata firmata dal Sindaco a seguito della comunicazione di Arpal che, dopo le verifiche del caso, i dati risultano non conformi.

Propri per questo i residenti della frazione del piccolo centro della Valle Argentina dovranno bollire l’acqua per usi potabili. Naturalmente fino a quando le nuove analisi non consentiranno di revocare l’ordinanza.