Agosto da record con incassi in calo per la riduzione delle tariffe negli alberghi di Sanremo: turisti soddisfatti per la sicurezza sanitaria

“E’ stato un agosto straordinario sul piano delle presenze anche se inferiore su quello degli incassi, visto che abbiamo dovuto ridurre un po’ le tariffe per attirare i clienti”. Lo ha detto il presidente di Federalberghi di Sanremo, Silvio Di Michele, commentando il mese clou dell’estate, appena terminato.

Il lato ‘numerico’, ovvero per le presenze negli alberghi, è andato molto bene, con tanti turisti che hanno affollato la città dei fiori, scoprendola particolarmente accogliente ma soprattutto ‘sicura’. I feedback ricevuti dagli albergatori matuziani, infatti, sono stati particolarmente lusinghieri da parte dei clienti, rimasti piacevolmente sorpresi dalla sicurezza che si percepiva sul piano sanitario, con le imposizioni delle mascherine da parte delle forze dell’ordine nei luoghi di assembramento ed anche nelle strutture, dove la sanificazione è stata particolarmente apprezzata.

Non sono stati replicati i fatturati degli anni scorsi perché i prezzi erano inferiori, come detto, e gli albergatori si sono attestati su un 5/10% in meno di incassi. “Sicuramente – ha detto Di Michele – se me lo avessero detto a maggio avrei firmato per quanto accaduto ad agosto ma, ovviamente, si cerca sempre di fare meglio possibile. Siamo comunque soddisfatti, sia in termini di incassi che per le risposte che ci hanno dato i clienti, letteralmente euforici per il grado di sicurezza sanitaria riscontrato. Decisamente diverso, ci hanno detto, rispetto ad altre località dove erano stati in precedenza”.

Due soli problemi hanno un po’ condizionato l’agosto vacanziero: quello ormai ‘cronico’ della viabilità autostradale e la carenza di posti nelle spiagge dal 9 al 23 agosto. Un fatto questo non certo imputabile ai gestori degli stabilimenti, che hanno applicato regolarmente le normative anti Covid-19 e, quindi, con il distanziamento sociale hanno dovuto ridurre i posti a disposizione.

Anche le seconde case erano strapiene in città e, la massiccia presenza di turisti nelle abitazioni ha creato un overbooking a scapito dei clienti dell’ultimo minuto, sulle spiagge. “Purtroppo potrebbe esserci un contraccolpo negativo in merito – ha proseguito Di Michele – ma, a mio parere, basterebbe per il prossimo anno una campagna pubblicitaria mirata per evitarlo”.

Sul piano dei numeri Sanremo ha visto tanti turisti italiani ma anche stranieri, in particolare francesi, belgi, olandesi, tedeschi e svizzeri che hanno confermato come in città si sentivano particolarmente sicuri per le normative anti Covid: “Molte piccole cose – ha detto in merito Di Michele - che hanno dato la conferma della serietà della proposta turistica. Abbiamo anche notato un cambio di mentalità dei francesi che, inizialmente restii a indossare la mascherina, da qualche settimana si comportano in modo decisamente diverso e la accettano di buon grado”.

Le note dolenti, purtroppo, arrivano dal mese appena iniziato e che si sperava potesse dare una mano agli albergatori, dopo i disastrosi mesi di chiusura e quelli non particolarmente buoni di inizio stagione. Al momento, per settembre sono previste buone presenze nei primi due weekend ma, ovviamente, non c’è moltissima gente in settimana. Per la seconda metà del mese, al momento le prenotazioni sono scarse e torneranno a salire solo per il primo weekend di ottobre, in occasione del rally.

Il rischio per gli alberghi è quello di chiuderli a inizio ottobre e poi riaprirli per fine anno e il Festival ma molto, chiaramente, dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria ed anche su quanto accadrà in Francia, importante bacino d’utenza turistico per Sanremo e tutta la provincia nelle stagioni meno importanti.