Calcio: torna alla Sanremese il centrocampista Youssef Sadek, già in biancoazzurro nel 2018

La Sanremese Calcio si è assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2020/21 del centrocampista Youssef Sadek. Per il calciatore si tratta di un gradito ritorno, avendo militato in biancoazzurro nella stagione 2018/19 (25 presenze).

Nato a Bologna il 27 settembre 1999, origini marocchine, Sadek è un esterno di centrocampo che può essere impiegato sia a destra che a sinistra, sia in difesa che nella zona mediana del campo. Cresciuto nel Mezzolara e nel settore giovanile della Virtus Entella, dopo la positiva esperienza con la maglia della Sanremese, nello scorso campionato è stato ingaggiato prima dal Foggia sempre in D, poi a gennaio è passato alla Luparense.

Sadek sarà a disposizione del mister Bifini e del suo staff già nella giornata di oggi.