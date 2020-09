Calcio giovanile: da sabato prossimo l'Open day della 'Vallecrosia Academy', al via la stagione

Open day alla Polisportiva Vallecrosia Academy in vista della stagione sportiva 2020-2021. Si terrà sabato prossimo al Centro sportivo Raul Zaccari a Camporosso ed è rivolto alle annate 2006-07-08-09 e 2010-11-12-13-14-15.

Tecnici qualificati saranno a disposizione dei giovani aspiranti calciatori che potranno provare a giocare a calcio in un ambiente dove atleti e famiglie sono al centro del progetto. L'appuntamento è alle 10 per le categorie 2010-11-12-13-14-15, mentre per i 2006-07-08-09 sarà alle 17.

"I nostri tecnici sono a disposizione per accogliere chiunque abbia il piacere di condividere il nostro progetto - fa sapere la società - Il Vallecrosia Academy mantiene inoltre la collaborazione con il Torino Fc Academy che ha permesso a diversi nostri ragazzi di partecipare a raduni nazionali in ottica monitoraggio giovani atleti da parte del Torino Fc".