Visita di Toti e Marco Scajola a Vallecrosia: il sindaco Biasi "Una vicinanza che stimola e valorizza l’enorme sforzo di programmazione"

“Con estremo piacere la mia maggioranza ieri ha ricevuto Giovanni Toti e Marco Scajola, una visita per rafforzare una collaborazione efficace tra enti"



E' quanto affermato dal sindaco Armando Biasi al termine della visita dei rappresentanti uscenti di Regione Liguria, impegnati da due giorni in un tour in provincia di Imperia, per le elezioni regionali del 20 - 21 settembre.



“Per un sindaco sapere di avere un presidente regionale vicino al territorio con i suoi assessori, in questo caso l’assessore Marco Scajola, stimola e valorizza l’enorme sforzo di programmazione e progettazione di Vallecrosia. Sicuramente è stata l’occasione di fare un primo bilancio del rapporto di collaborazione con il Presidente Toti e la sua squadra".



L'incontro è stato utile anche per parlare di lavori e progetti per Vallecrosia: "Durante il tavolo di lavoro abbiamo parlato dei progetti finanziati come la nuova scuola, la “passeggiata d’amare”, la rigenerazione urbana. Abbiamo presentato anche nuovi progetti che vedranno la nostra città in prima linea per lo sviluppo e la sicurezza del territorio: la messa in sicurezza del nostro torrente Verbone e il completamento del waterfront con il comune di Camporosso, sono i primi due obiettivi. In questa campagna elettorale come già anticipato in un altra intervista la nostra amministrazione sarà al fianco del presidente Toti" - conclude Armando Biasi.