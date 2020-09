Esternalizzazione del nido 'L'aquilone' a Ventimiglia: il Pd risponde alla lettera aperta dell'Assessore Riolfo

“Con una lettera aperta, finalmente l'assessore Riolfo si è espressa sulla decisione di esternalizzare il nido ‘L'Aquilone’, e lo ha fatto comunicando la propria comprensione per le preoccupazioni delle mamme. Ora, non dubitiamo certo della sincerità e della sensibilità manifestate dall'assessore, né dell'apprezzamento del Nido frequentato anche dalla figlia, ma Riolfo non può pensare di scaricare le proprie responsabilità politiche, ricordandosi ‘con affetto’ delle altre mamme a un giorno dall'apertura del nido”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Ventimiglia, in risposta alla lettera dell’Assessore Mabel Riolfo sulla esternalizzazione dell’asilo nido ‘L’Acquilone’. “Stupisce però – prosegue il Pd - che l'Assessore non abbia pensato alle perplessità dei genitori, già prima, durante la preparazione della pratica, mentre se ne sia ricordata solo dopo la raccolta di centinaia di firme e la presentazione addirittura di una petizione. A tutt'oggi, peraltro, l'assessore non ha nemmeno incontrato le ‘favolose tate’ di cui parla nella lettera, che non hanno ancora avuto la possibilità di un confronto diretto”.

“Per quanto riguarda l'opportunità, la reale necessità e la legittimità amministrativa di tale scelta – termina il Pd frontaliero - effettuata con il pretesto di dover rispettare le linee guida anti Covid e per oscuri ‘altri fattori’, sarà sicuramente il consiglio comunale straordinario, richiesto dalla minoranza, a svolgere gli opportuni approfondimenti. Per il momento la nostra valutazione é che Riolfo ha così tanto apprezzato il servizio educativo di cui ha potuto usufruire la figlia, da smantellarlo”.