Elezioni regionali: Sappa (Polis-FI), Berrino (FdI) e Piana (Lega) a cena insieme a Viozene

Tre rappresentanti della coalizione di centrodestra a cena insieme. L’occasione è stata la cena di presentazione a Viozene del Trofeo 'Saladini Pilastri' per cani da ferma razze inglesi.

Luigi Sappa (Forza Italia-Polis), Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) e Alessandro Piana (Lega), candidati di punta della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali non hanno voluto far mancare la loro presenza e testimonianza alla manifestazione di carattere internazionale che si terrà oggi, organizzata dal gruppo cinofilo sanremese, appuntamento fisso per gli amanti della caccia e della montagna.