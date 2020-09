Elezioni regionali: Raffaella Paita sulla divisione del centrosinistra "Sansa è una candidatura antitetica per la nostra visione"

"Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno voluto dividere per forza perchè hanno scelto l'unica candidatura su cui non sarebbe stato possibile un accordo, per provenienza culturale e caratteristiche del candidato. Noi avremmo fatto l'accordo su qualsiasi altra figura ed avevamo proposto nomi come Annamaria Furlan e Maurizio Mannoni. Abbiamo dato un contributo per tenere unita la lista”.

Lo ha detto Raffaella Paita Presidente della 9a Commissione parlamentare (trasporti, poste e telecomunicazioni), ma in qualità di esponente di ‘Italia Viva’, a margine dell’incontro con Fausto Massardo, candidato alla presidenza della Regione. “Sansa – ha detto la Paita incalzata sulla ‘divisione’ del centrosinistra alle prossime consultazioni regionali - è una candidatura antitetica alla nostra visione e noi certamente non vogliamo morire leghisti ma non vogliamo nemmeno vivere grillini, quindi abbiamo il dovere di tenere alta la bandiera dei riformisti in questo territorio. Dovremo costruire, mi auguro dopo la vittoria, un progetto per la regione. Ma dovessimo anche non vincere queste elezioni, faremo un'opposizione capace davvero di affrontare i problemi territoriali. Ora sento parlare di un 'no al cemento', ma a Olivetta non c'è un problema di 'no al cemento', c'è un problema di infrastrutture che bisogna fare altrimenti le persone rimangono isolate. Ecco quello che contesto a Sansa. Parla di cose che non interessano alle persone che vogliono sapere se i propri figli possono andare a studiare e lavorare partendo da questo territorio, per non abbandonarlo. Se rispondiamo che la Gronda non deve essere fatta, le infrastrutture non devono essere fatte, il problema è l'eccesso di cementificazione, probabilmente mi viene il dubbio che a Olivetta non ci si sia mai arrivato o venuto”.

“Noi vogliamo un presidente della Regione che ami il proprio territorio e ami la Liguria. Io ho fatto tanti errori nel mio percorso di governo – ha terminato - ma certamente non quello di non avere amato e visitato ogni territorio della Liguria e siccome qui siamo in un luogo bellissimo che merita di essere curato mantenuto e sostenuto, facciamole queste infrastrutture e cerchiamo di battere quelli che sono solo per la politica del 'no' e Sansa ahimè fa parte di quella categoria del ragionamento politico. Per questa ragione noi sosteniamo Massardo. Sosteniamo uno che le infrastrutture le vuole".