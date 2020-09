Elezioni regionali: da Villa Nobel a Sanremo Luigi Sappa presenta il suo programma per il Ponente “La Regione deve considerare fondamentale questa terra” (Foto e Video)

Nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo, Luigi Sappa lancia la propria corsa alle prossime regionali per la lista che vede unite sotto lo stesso simbolo Polis, Forza Italia e Liguria Popolare.

Di fronte a un nutrito pubblico di amici e sostenitori, presente anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, dal palco Sappa ha presentato le linee guida del proprio programma.

“Mi spinge la voglia di mettermi in gioco - ha dichiarato Sappa ai nostri microfoni - appartengo al popolo di quelli che non vogliono rinunciare a un’azione per riportare questa terra magnifica all’attenzione di una Regione che la deve considerare appendice fondamentale. I temi che porto sono l’uscita dall’isolamento, la prima necessità è quella di collegare meglio questa terra che non ha visto più grandi infrastrutture dopo l’Autostrada dei Fiori, chi arriva da Milano o da Torino deve arrivare qui in sicurezza e in tempi rapidi”.

“Nell’entroterra i cittadini lamentano l’isolamento - ha aggiunto Sappa - dicono che le strade non consentono di arrivare ai paesi e arrivare oltre. È vero, serve una legge snella per dare risorse ai Comuni da destinare alla manutenzione delle strade, con poca spesa si può fare una buona manutenzione. Un entroterra sicuro vuol dire anche evitare alluvioni sulla costa. Serve poi un turismo di qualità in Riviera”.