Elezioni regionali, Claudio Scajola: “Uno dei tre consiglieri eletti a Ponente sarà della nostra lista”

Prima dell’annuncio finale Scajola ha sottolinea il fatto che negli ultimi dieci anni dalla Regione non è partita neppure una grande opera pubblica: “Troppi partecipano alle fiere - ha aggiunto - ma nessuno pensa veramente a ciò che serve alla Liguria e per noi alla nostra provincia che deve assolutamente uscire dall’isolamento. Per questo voto Sappa, perché con la sua competenza in Regione rendiamo un vero servizio ai cittadini”.