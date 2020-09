alvoto – Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): “Lavoro sempre in mezzo alla gente, non solo in campagna elettorale”

“Nei miei manifesti ho scritto la parola 'ascolto' perché ritengo che un amministratore la prima cosa che debba fare sia quella di ascoltare il territorio“. Lo ha detto l’assessore regionale Marco Scajola, candidato nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Per me è una normale abitudine andare sul territorio – ha aggiunto - ritengo che sia corretto e giusto, per chi si impegna come amministratore pubblico, avere un costante contatto con i cittadini. Purtroppo la politica a volte ascolta poco i cittadini e vuole decidere sulle loro teste, ma questo è un processo sbagliato. Bisogna girare sul territorio e poi nelle sedi opportune prendere le decisioni migliori per la collettività. In questi giorni personalmente trovo molto calore e affetto da parte della gente verso di me. La cosa che mi fa più piacere è che le persone comprendano il lavoro che ho fatto in questi cinque anni, gli importanti risultati ottenuti ed il grande impegno che non è mai mancato”.

La Liguria andrà al voto con la nuova legge elettorale, che ha abolito il listino e prevede la doppia preferenza di genere. “Esattamente – analizza Marco Scajola - Noi abbiamo sempre ribadito, fin dall’inizio, la volontà di togliere il listino, perché riteniamo che tutti i consiglieri debbano essere eletti con le preferenze dei cittadini. E’ un gesto di democrazia. La doppia preferenza di genere è importante ed ha motivato più donne a candidarsi, noi ne abbiamo due eccezionali. I cittadini potranno quindi scegliere, all’interno dello stesso partito, se dare una sola preferenza oppure se indicarne due: una maschile ed una femminile. Parlando di donne, proprio in questi giorni ho anche pubblicato alcune iniziative fatte negli ultimi cinque anni proprio nell’ambito delle pari opportunità, per aiutare il mondo femminile nella vita economica e sociale”.

Durante l’intervista si è parlato anche di interventi nel settore dell’edilizia scolastica. “Abbiamo fatto un grande lavoro – ha detto – Nel 2015, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato un’edilizia scolastica che necessitava di importanti interventi. Abbiamo quindi trovato fondi regionali, statali ed europei per un totale di circa 40 milioni di euro che sono stati spesi sul territorio, molti dei quali in provincia di Imperia, per avere scuole sicure e attrattive per gli studenti ma anche per le persone che vi lavorano. Una cifra che nei prossimi 5 anni andremo a colmare ulteriormente. E’ stata una prima grande risposta alle nostre scuole che sono spesso vecchie. Una vera manutenzione scolastica mancava da almeno 20 anni, colpa spesso delle politiche statali. Sono infatti anni che mancano finanziamenti straordinari da parte dei Governi nazionali che si sono succeduti”.

Quale la posizione in merito all’imminente riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre? “Il Governo dovrebbe chiarirsi le idee – ha risposto Marco Scajola - Vuole aprire il 14 settembre, noi invece abbiamo sempre detto che sarebbe stato meglio aspettare le elezioni. Non ci sembra una cosa saggia aprire le scuole il 14, poi richiuderle subito dopo per riaprirle successivamente. Non è poi ancora chiaro come il Governo pensi di affrontare questa riapertura, soprattutto per i bambini più piccoli, in merito a mascherine e distanze. C’è troppa confusione e ormai mancano solo pochi giorni”.

Guarda l’intervista integrale: