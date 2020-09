CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 1° settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- TENET – ore 16.30 - 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio interpretato da John David Washington riesce a superare una prova estrema e mortale e quindi a guadagnarsi l'ammissione ad un gruppo ristretto di agenti sarà pronto per sventare una nuova guerra mondiale con una tragedia in vista ben peggiore dell'olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale…”

Voto della critica: ****

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- ONWARD - OLTRE LA MAGIA – ore 16.30 - 21.00 – di Dan Scanlon - con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo – Animazione - "Due fratelli, Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- VOLEVO NASCONDERMI – ore 17.00 - 21.30 – di Giorgio Diritti - con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli - Biografico - "Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l'occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l'inizio di un riscatto in cui sente che l'arte è l'unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. ‘El Tudesc’, come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po. Quella di Ligabue è una 'favola' in cui emerge la ricchezza della diversità e le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l'intera collettività…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- DOGTOOTH – ore 17.00 - 22.00 – Yorgos Lanthimos – con Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni, Anna Kalaitzidou – Drammatico - "Una famiglia fa vivere i propri figli segregati nella propria villetta. Essi sono completamente isolati dal mondo reale, un mondo estremamente diverso da quello posticcio ed assurdo in cui si trovano dalla loro nascita. Christina, una collega del padre che l'uomo fa prostituire per dare una vita sessuale forzata al figlio, sarà la molla che porterà la sorella maggiore ad esplorare una parte della verità negata e a sconvolgere i malati equilibri della famiglia…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- ONWARD - OLTRE LA MAGIA – ore 21.30 – di Dan Scanlon - con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo – Animazione - "Due fratelli, Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- MARIE CURIE – ore 21.15 – di Marie Noelle - con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi - Drammatico/Sentimentale - "I cinque anni più turbolenti della vita di Marie Curie, dal 1905, anno in cui Marie e Pierre Curie si recano a Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per la scoperta della radioattività, al 1911, quando le venne assegnato il suo secondo Nobel. Nel mezzo, la morte di Pierre, il nuovo amore con il matematico Paul Langevin, lo scandalo…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







