Sanremo: dissesto statico in alcuni edifici del centro storico, la disamina di un nostro lettore

Un nostro lettore, il Prof. Giuseppe D’Orsi, ci ha scritto per chiedere un intervento del Comune di Sanremo, in relazione al dissesto statico riscontrato su alcuni edifici prospicienti via del Popolo, nel centro storico matuziano:

“Dopo due anni non è stato eseguito ancora nulla di quanto richiesto, a seguito del monitoraggio stesso, nella relazione tecnica conclusiva dello Studio Tecnico di ingegneria edile dell’Ing. Fabio Martini di Sanremo. Lo scorso anno è stata pubblicata un’ordinanza del Comune, nella quale venivano elencate alcune emergenze che potevano preludere a uno sgombero. L’ultima ordinanza sindacale faceva seguito alla precedente del 2014, e alle successive, sempre con i medesimi argomenti dissesto statico: ‘archetti e lesioni murarie’ che, vista l’insistenza e il conseguente allarme suscitato, avevano determinato un incarico di monitoraggio, affidato dai proprietari, all’Ing. edile Fabio Martini”.

“Il professionista, dopo due anni circa di osservazione diretta e di fessurimetri e vetrini, aveva scritto nella propria Relazione Tecnica conclusiva, che trascrivo in parte: ‘la problematica strutturale nasce dal sottosuolo e appare imprescindibile a questo punto richiedere l’intervento di un geologo, al fine di svolgere delle prove in sito al fine di determinare la corretta stratigrafia del terreno. Questa indagine risulta fondamentale per inquadrare il fenomeno dandone un riscontro scientifico e fornendo i parametri necessari alla futura progettazione della necessaria opera geotecnica di consolidamento che sarà da realizzare al fine di bloccare i cinematismi alla base del dissesto statico dell’area in oggetto. …(omissis)… Confermo inoltre che qualsiasi opera di consolidamento statico in quota svolta sui muri e sugli archi ad oggi è priva di logica e tale dato mi è stato confermato dal fatto che di recente (mese di luglio 2018) si sono ultimate le opere di cerchiatura del vano di accesso al locale di sgombero di proprietà D’Orsi, adiacente alla scalinata che mette in collegamento via del Popolo con via Capitolo, e sul muro soprastante si sono già riformate lesioni murarie pregresse all’opera….(omissis)…. L’indagine geologica della quale dovrebbe farsi carico il comune di Sanremo, come verbalmente aveva indicato l’ing, Burastero, durante una riunione congiunta tra le parti interessate dall’Ordinanza e il Comune di Sanremo, dovrà poi a giudizio del sottoscritto prevedere anche un approfondimento nel quale analizzare come ad oggi sono intercettate e regimentate le acque bianche a monte della zona oggetto di analisi. (omissis)’.”

“Devo confermare peraltro che, dopo un braccio di ferro annoso, tra Pubblica Amministrazione e privati su chi dovesse gravare l’onere dell’esecuzione dalle indagini geologiche richieste dall’Ing. Fabio Martini, con una Determinazione dirigenziale il Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri aveva affidato l’incarico professionale per l’esecuzione di indagini e accertamenti geologici nelle aree limitrofe ai condomini di Palazzo del Capitolo e via del Popolo (oltre ai Giardini Regina Elena) al Geologo Marco Abbo. Mentre concordo pienamente su quanto scritto, nella proposta d’incarico, dal Dirigente al punto quarto (Al fine di verificare che i cedimenti strutturali non siano dovuti a movimenti franosi del crinale, l’Amministrazione comunale ha dato mandato al Servizio Centri Storici e Beni Ambientali di affidare a Geologo con la necessaria esperienza professionale, l’esecuzione di prove, sondaggi e quanto necessario ad analizzare, comprendere e studiare soluzioni tecniche atte a contrastare le problematiche in atto), non concordo affatto su quanto scritto al punto sei (L’Amministrazione comunale, pertanto – affidando il presente incarico – si fa parte diligente e promuove l’analisi del sito intorno ai condomini in oggetto, riservandosi tuttavia di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutti gli altri proprietari inadempienti)”.

“Infatti i proprietari privati non possono, ne’ potranno mai, essere chiamati a rispondere o a intervenire su aree di territorio, vie o versanti, non proprie e, soprattutto, sulle conseguenze determinate da problematiche idrogeologiche o di frane, o altro, più o meno gravi, che avvengono su aree altrui; problematiche che, inoltre, danneggiano le proprietà private, e occasionalmente pubbliche, poiché, al contrario, le soluzioni progettuali ed esecutive, da dare a questi luoghi, sono di solare ed evidente competenza: comunale, provinciale e o regionale”.

“Nella carta sui piani di recupero del centro storico, in via Tapoletti e via Del Popolo sono chiaramente disegnate quattro frecce diritte, in direzione Nord-Sud-Ovest, che indicano linee di deflusso idrico principali riferite alla zona di tetto del substrato roccioso argilloso scarsamente permeabile; due frecce curve, in direzione Nord-Sud che indicano: linee di deflusso idrico secondarie. Ritengo che, vista anche l’orografia dei luoghi, le cose in 28 anni non siano mutate affatto, escludendo l’incrementato del deflusso idrico, visti i cambiamenti climatici. Pertanto, oggi così come allora, dette acque bianche devono essere finalmente regimentate, a scanso di maggiori danni privati e o pubblici, a prescindere dall’incarico, limitato, dato al Geologo Dott. Marco Abbo, poiché la condizione dei luoghi è già stata accertata da anni”.