Podismo: grande partecipazione per la 16ª Imperia a Tappe, il commento post gara dell'organizzazione

Sia dal punto di vista dei partecipanti che il livello tecnico degli atleti è stata una edizione

Da non dimenticare. Nonostante le restrizioni previste per contrastare il COVID-19, con tanto impegno il Marathon Club Imperia è riuscito ad organizzare, senza perdere continuità la 16° edizione di Imperia a tappe.

"Tutti gli atleti hanno si sono comportati con tanta responsabilità adeguandosi alle direttive

Impartite dagli organizzatori, sia durante la gara che nei momenti di arrivo e partenze.

Oltre 100 i partecipanti a questa edizione, con atleti provenienti da varie località Italiane" - commentano gli organizzatori.

I VINCITORI DI QUESTA EDIZIONE SONO:

- Gara Maschile - Borgese Daniel dell’atletica Valsusa Running Team, allenato dal vice campione di corsa in montagna ed allenatore nazionale di trail Gabriele Abate. Il podio maschile prosegue con il 2° posto di Savio Ghebrehanna, tra i più forti atleti liguri tesserato per la Casa ella Salute di Genova. Completa il podio l’atleta dell’Albenga Runners Cangiano Carlo.

Dall'organizzazione raccontano: "E’ stata già dalla prima Tappa una lotta serrata tra molti atleti di spicco, che alla fine dei tre giorni, ben 12 atleti si ritrovano in soli 10 minuti di distacco. Dalla 4° posizione alla 14° posizione si classificano Guglielmetti Francesco GS Fulgor di Novara – Valerio Brignone Cambiaso Risso Genova – Trincheri Lorenzo Marathon Club Imperia – Carlini Daniele Foce Sanremo – Mauro Carlo Pam Mondovi – Poletti Federico Gs. Fulgor Novara – Cotali Ivan Atletica Lumezzane Brescia – Gandolfi Eros Marathon Club Imperia – Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitness Ssd Arl Perugia Strafforello Giacomo Marathon Club Imperia – Ttommasoni Paolo Atletica Lumezzane Brescia".

"La gara al Femminile è stata vinta dall’atleta Almondo Elisa Della Asd Dragonero. Al 2° posto Murdolo Giorgia Podistica Torino. Al 3° Posto Carrara Enrica Atletica Lumezzane Anche in campo Femminile la lotta è stata serrata con al 4° posto Buratto Elisa Del Marathon Club Imperia – 5° Posto Piastra Lorena Tx Fitness Ssd Perugia – 6° Posizione Per Guidi Serena Del Marathon Club Imperia – 7° Posizione Pellicioli Elisa Atletica Lumezzane".



"Gli atleti del Marathon Club si sono ben distinti nelle varie categorie, sono andati a podio: al femminile, Buratto Elisa vincitrice di categoria. - Burchin I Elodie – Bonavia Monica - Turrini Ornella vincitrice di categoria – Zapponi Marina – vincitrice di categoria - Rosso Annalisa – Negri Patrizia – Paolino Teresa vincitrice di categoria. Al maschile, Gandolfi Eros Vincitore Di Cat. – Piras Massimiliano – Cristiani Pierre – Trincheri Lorenzo – Gorlero Luca – Turchiano Michele – Pino Carlo Vincitore di categoria".

"Un grazie a tutti i partecipanti, all’amministrazione del Comune di Cipressa che ha ospitato la prima tappa, Vasia e Lucinasco per la seconda tappa ed il Comune di Imperia e Imperia tappa finale della Imperia a tappe. Un ringraziamento a tutti i volontari ed ai nostri sponsor in primis la ditta F.lli Carli e Linea Mediterranea che hanno messo a disposizione tutti i premi consegnati ai concorrenti. Un grazie particolare alla Proloco di Cipressa, ed al Ristorante il Gambero di Imperia che anche in questa situazione difficile si sono prodigati per preparare i pranzi agli atleti In tutta sicurezza. Arrivederci alla prossima edizione" - concludono.