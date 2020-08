Pallamano: presentato ieri il nuovo staff tecnico dell'Abc Bordighera, da domani via all'attività

Si è svolta ieri la riunione del nuovo staff tecnico dell'Abc Bordighera per organizzare la ripresa dell'attività sportiva dopo la lunga sospensione conseguente all'emergenza Covid-19.

Il nuovo consiglio direttivo ha conferito ufficialmente gli incarichi per quanto riguarda l'attività sportiva. Andrea Dall'Acqua, coadiuvato da Osvaldo Bellan, si occuperà della Prima squadra Seniores (ricostituita dopo alcuni anni di assenza dalle competizioni) e sarà Agata Liotta ad occuparsi della preparazione atletica in vista della partecipazione al campionato dipartimentale Francese. Il dirigente responsabile per i rapporti fra la squadra e la società sarà Guido Bissaro. Luciano Martin, coadiuvato da Alessio Luccisano, si occuperà dell'under 13 con Andrea Filippi in qualità di preparatore atletico.

Jean Claude Asnong infine si occuperà della Squadra femminile. Lo stesso Jean Claude Asnong, in virtù della grande esperienza accumulata nell' ambito della palamano sia in Italia che in Francia, ricoprirà l' incarico di direttore sportivo.

La preparazione si svolgerà alla palestra Conrieri nei giorni di martedì e giovedì con orario 17-22 ed il mercoledì presso il Palazzetto ‘E. Biancheri’, dalle 15 alle 21. Novità assoluta sara la ‘babyhand’, il sabato dalle 9.30 alle 11, alla palestra Conrieri. I ragazzi/e del settore giovanile si incontreranno con lo staff tecnico domani alle 17, alla ‘Conrieri’ per mettere a punto gli ultimi dettagli.