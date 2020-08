Golf: la scorsa settimana ben tre gare agli 'Ulivi' di Sanremo, tutti i risultati e i vincitori

Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Golf Club degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 27 agosto la ‘Ocean Cup Deluxe’, una 9 buche stableford categoria unica. Sabato 29 il ‘Circuito Guida Golf e GolfSì’, una 18 buche stableford tre categorie e, ieri, la ‘Enjoy Golf Tour’, una 18 buche stableford tre categorie. Sotto i risultati.

Ocean Cup Deluxe

Categoria unica

1° Lordo - Amedeo Manassero – 14

1° Netto - Roberto Lagorio – 23

2° Netto - Giovanni Robotti – 22

3° Netto - Marco Damonte Prioli – 20

Premi Speciali

1° Lady - Enrica Barba – 17

1° Senior - Gianluigi Borro – 20

Trofeo Guida Golf e Golf Sì

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo - Leonardo Mattai Del Moro – 38

1° Netto - Stefano Bertolo – 35 (Cherasco)

2° Netto Iohn Rosanova - 34

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto - Mirko Piccone- 39 (Monza)

2° Netto - Stefano Manassero – 34

3ª Categoria 21/36 lim.

1° Netto - Giorgio Passaglia – 36

2° Netto - Alberto Bressani – 36

Premi Speciali

1° Signore - Francesca Passaglia – 32

1° Seniores - Marco Damonte Prioli - 35

Nearest to the Pin Maschile - Mattia Cardini - mt. 1,80

Nearest to the Pin Femminile - Nicoletta Zunini - mt. 3,25

Enjoy Golf Tour

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo - Paolo Cristallini – 36 (Colli Berici)

1° Netto - Leonardo Mattai Del Moro – 35

2° Netto - Riccardo Fava – 35

2ª Categoria 13/24 ris.

1° Netto - Francesca Passaglia – 45

2° Netto - Sandro Cepollina – 35

3ª Categoria 25/36

1° Netto - Ottaviano Valli – 38

2° Netto - Fabio Marangon – 31

Premi Speciali

1° Signore - Nicoletta Zunini – 32

1° Seniores - Antonio Sandrone – 34

Nel prossimo weekend si svolgeranno due gare. Sabato la ‘Super Coppa Sanremo’, una 18 buche formula Pro Am stableford a squadre di quattro giocatori. Domenica la ‘Coppa del Consiglio’, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e per la terza categoria.