Calcio: riprende oggi pomeriggio a Camporosso la stagione dei giovani Under 14 del Bordighera Sant'Ampelio

Riprende ufficialmente oggi la stagione per i giovanissimi under 14 del Bordighera Sant'Ampelio. Dopo l'assaggio della scorsa settimana con l'allenamento di martedì scorso, riprende oggi alle 17 al 'Comunale' di Camporosso la stagione per i ragazzi bordigotti guidati dal mister Valter Francesconi dal preparatore atletico Ennio Capano e dal preparatore dei portieri Elio Gibelli.

Gli allenamenti si svolgeranno il lunedì, martedì e giovedì sempre alle 17 a Camporosso. Nei prossimi giorni ripartiremo anche con gli esordienti 2008-2009 con i pulcini 2010-2011 e con i piccolini dal 2012 al 2015. Per informazioni si possono contattare: Valter Francesconi (3384655735) e Roberta Pastorino (3356375360).