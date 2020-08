Bordighera: domani mattina riapre al pubblico la piscina comunale

Sarà ufficialmente riaperta al pubblico a partire dalle ore 09.00 di domani, martedì 1° settembre, il Centro Sportivo Natatorio di Bordighera (IM). La segreteria dell'impianto osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21; il sabato dalle ore 09.00 alle 19.30; la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Nei prossimi giorni oltre al nuoto libero e al nuoto guidato didattico saranno attivati anche i corsi di aquagym, fitness in acqua, scuola nuoto e agonismo. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport a breve saranno attivate le convenzioni con le associazioni locali che abitualmente utilizzano l'impianto e la piscina.

All’ingresso sarà necessario compilare un’autocertificazione (documento disponibile sul sito di Sport Management e che si potrà portare in impianto già compilato, per velocizzare le operazioni in entrata) sul proprio stato di salute. Per i minori non accompagnati (maggiori di 12 anni) l’autocertificazione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Sempre all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea (che non dovrà essere superiore ai 37.5°) e le e fasce orari avranno una durata di 1 ora e 15 minuti (già stabilite e pianificate in base all’attività del piano vasca). In vari punti dell’impianto saranno a disposizione degli utenti i gel disinfettanti.

I protocolli di Sport Management garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto. Si ricorda che il Centro Sportivo Natatorio di Bordighera rispetta i protocolli emanati per l'emergenza Codiv-19 quali: - sanificazione - regolamentazione dell'accesso all'impianto e tutela degli utenti - sanificazione spazi spogliatoi e impianti igienici - organizzazione delle attività per: piscine, palestre, centri sportivi polivalenti, spazi aperti, aree tribune, zone attesa, ristoro secondo normative - interventi tecnologici strutturali (aria, acqua ecc.) tutela del personale. Sport Management ricorda inoltre che alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura. Per ogni ulteriore dettaglio e per tutte le informazioni sulla riapertura è possibile contattare direttamente il centro.