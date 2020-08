Atletica Leggera: ottimi risultati nell'ultimo weekend per la Maurina Olio Carli agli 'assoluti' di Padova

Fine settimana da incorniciare per la Maurina Olio Carli Imperia che grazie ai suoi due atleti più importanti, Chiara Smeraldo e Matteo Oliveri, si è resa protagonista alla finale dei Campionati Italiani Assoluti svoltasi a Padova.

I due portacolori della società e rappresentati della provincia di Imperia hanno ben figurato fin da subito. Il venerdì sono riusciti a superare le qualificazioni per accedere alle finali del giorno dopo. Il sabato, in una giornata piena di complicazioni, tra cui il meteo che ha condizionato le gare di tutti gli atleti, i due giovani si sono messi in luce per concentrazione e grinta. Bisogna inoltre ricordare che i due portacolori della Maurina Olio Carli sono ancora giovani, primo anno di categoria Juniores e i loro campionati di categoria si svolgeranno tre settimane a Grosseto, partecipare, entrare in finale nella categoria assoluta è un risultato che in pochi atleti a livello nazionale, riescono a ottenere.

Il risultato di maggior prestigio l’ha ottenuto Matteo Oliveri, che eguagliando il suo personale di 4,90m si è piazzato al 5° posto, risultato di assoluto valore, raggiunto da pochi alla sua età e che riporta la Maurina a risultati di assoluta eccellenza a livello nazionale, risultati ottenuti in passato da atleti che hanno poi spiccato il volo il società militari e/o in Nazionale come Davide Re o Enrico Demonte o i fratelli Montanari.

Prossima tappa per il forte astista a Donnas (Ao) e poi i campionanti Italiani della sua categoria Juniores dove parte sicuramente tra i favoriti per un medaglia.

Chiara Smeraldo, in una stagione complicata per Lei, ha centrato agevolmente la finale al suo primo salto. Finale che poi non è andata come la ragazza avrebbe voluto, ma che comunque, ricordando che anche Lei è ancora Juniores, la piazzata al 11° posto in Italia. Le aspettative probabilmente erano di piazzarsi tre le prime 8°, ma il piazzamento vista la sia stagione travagliata è sicuramente importante. Anche per Lei il prossimo appuntamento importante è il campionato Italiano della sua categoria a Grosseto

Sempre alla finale di Grosseto la Maurina Olio Carli porterà altri atleti che hanno conseguito il minimo di partecipazione, un grande sforzo da parte della società che gratuitamente permette a i giovani della società e della provincia di partecipare a manifestazioni nazionali lungo la penisola.

A breve riprenderà anche la stagione giovanile, con importanti novità per i nostri giovani ragazzi, nell’ottica di nuove partnership votate all’ambiente e alla salute dei nostri tesserati.