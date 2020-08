Quattro eventi speciali da Imperia a La Spezia per (ri)scoprire la bellezza con ‘Liguria delle arti’

L’accoglienza ricevuta nelle prime sei serate di questa edizione di Liguria Delle Arti ha fornito un dato inequivocabile: la paura non ha avuto la meglio. Gli spettacoli puntualmente esauriti e salutati da vivaci applausi, hanno alimentato la convinzione con cui Teatro Ipotesi ha concepito e porta avanti questo progetto: l’essere umano ha ancora voglia di bellezza, ora più che mai. Ha bisogno di incontrarla, di sentirla, di riconoscerla e riconoscersi in lei, di parlarne, nella piacevolezza di una sera estiva insieme ai propri simili, in luoghi speciali e che sente vicini. Muovendo da questi valori identitari il progetto itinerante Liguria delle Arti saluta settembre con quattro nuovi appuntamenti, sempre a ingresso libero e con inizio alle ore 21. Quattro eventi unici distribuiti nelle quattro province.

L'ultimo è nella nostra, domenica prossima a Diano Castello. Le ultime mete di queste quattro sere fra arte, letteratura e musica sono la romanica Chiesa di San Giovanni Battista e l’Oratorio di San Bernardino e Santa Croce, risalente al Basso Medioevo e contenente alcuni splendidi affreschi attribuiti ai fratelli Tommaso e Matteo Bisacci da Busca. A fare da Cicerone lo storico dell’arte Franco Boggero mentre la scenografia acustica è curata da Pro Musica Antiqua di Savona per la cui presenza si ringrazia Banca Generali. Il quintetto presente (soprano, violino, violoncello, flauti antichi e organo) esegue autori italiani attivi nel XVI secolo fra cui Costanzo Festa e Vincenzo Ruffo. Come sempre anche la Musa delle Lettere avrà il suo spazio, tramite la voce e la recitazione di Pino Petruzzelli alle prese con i versi di Giorgio Caproni, di Camillo Sbarbaro e con pagine da lui stesso scritte.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria e si effettua telefonando allo IAT Diano Castello 0183/4077217 oppure al Comune 0183/4077220.

Il progetto Liguria delle Arti che coniuga arte, teatro, musica, poesia e letteratura in un ciclo di eventi a ingresso libero, è possibile grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Fondazione Teatro Carlo Felice, GOG Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia, Direzione Regionale Musei della Liguria, Pro Musica Antiqua di Savona e al sostegno di Coop Liguria.