Podismo: grande spettacolo alla 16° edizione di “Imperia a Tappe” conclusa ieri con la 10 Km sul lungomare

E’ stata un’edizione dall’importante valore tecnico quella di “Imperia a Tappe” che si è conclusa ieri. La manifestazione, giunta al suo 16° anno, prevedeva tre tappe: la prima venerdì da Lingueglietta a Cipressa, sabato dal Santuario di Pantasina fino al laghetto di Lucinasco, e ieri l’ultima frazione di 10 Km sul lungomare di Imperia tra il porto ed il parco urbano.

L’organizzazione, guidata dal presidente del Club Marathon Imperia Willian Stua, ha curato ogni dettaglio per garantire la sicurezza degli atleti ed applicare le misure anti Covid-19. Sono infatti state messe in atto alcune accortezze come la consegna a tutti i partecipanti di una mascherina che, indossata alla partenza e al traguardo, poteva essere comodamente tenuta dietro la schiena durante la gara; gel igienizzante; distanziamento sociale alle cene, dove venivano organizzati tavoli tra congiunti; misurazione della febbre; consegna del ristoro finale in un sacchetto individuale (contenente acqua, Sali, frutta e merendine). Accortezze seguite sia durante il pre e post gara di tutte le tre tappe, sia durante la cerimonia finale di premiazione.

Molto apprezzato anche le’evento collaterale, con l’incontro sabato pomeriggio con il vicecampione del mondo di corsa in montagna Gabriele Abate, che ha intrattenuto il pubblico parlando di allenamenti e dispensando importanti consigli.

In campo maschile la vittoria finale , dopo le tre tappe, è andata al giovane Daniel Borgesa del Valsusa Running Team in 1h39'11”, davanti a Ghebrehanna Savio della Casa della Salute (+1'23”) e Carlo Cangiano dell’Albenga Runners (+3'03”). La classifica femminile è stata invece vinta da Elisa Almondo dell’Asd Dragonero in 2h02'28” che ha preceduto Giorgia Murdolo della Podistica Torino (+1'32”) ed Enrica Carrara del Lumezzane (+4'48”).

Classifica maschile della terza tappa (10 Km):

1) Daniel Borgesa in 32'33”91

2) Ghebrehanna Savio (+43”24)

3) Daniele Carlini (+43”94)

Classifica femminile della terza tappa (10 Km):

1) Giorgia Murdolo in 40'07”01

2) Elisa Almondo (+37”45)

3) Enrica Carrara (+1' 39”93)

Di seguito sono scaricabili le classifiche generali e della terza tappa (le prime 12 fotografie sono firmate da Stefano Garibbo).